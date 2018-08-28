انطلقت، اليوم، فعاليات وقائع مؤتمر "جراحي صعيد مصر"، الذي ينظمه قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع نظرائه من أقسام الجراحة العامة بكليات الطب من جامعات الأزهر، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، معهد الأورام، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور هشام رياض رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب ورئيس المؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والمتخصصين في مجال الجراحة العامة من كليات الطب من الجامعات المصرية والعربية.

وأعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فخره بما نجحت الجامعة في إنجازه عبر العقود الطويلة الماضية من منظومة طبية عملاقة تضم نحو 9 مستشفيات ومراكز طبية في مختلف التخصصات العامة والدقيقة، والتي يتردد عليها أكثر من مليوني مريض سنوياً في مختلف التخصصات، مؤكداً أن ذلك يعكس ما تتمتع به من ثقة ملايين المواطنين وما تقدمه من خدمة طبية متميزة إلى جانب تفردها بإجراء أكبر عمليات زراعة الكلى والكبد وأكثر العمليات الجراحية خطورة و تعقيداً، مشيراً إلى أن تلك الإنجازات لا تقتصر على النواحي الطبية فقط ولكن تشمل مختلف مختلف المجالات التعليمية والبحثية، ما انعكس أثره على الارتقاء بالدور العلمي والخدمي والتنويري والثقافي لجميع ربوع المجتمع، والذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه من خلال تعاونها مع الجهات والمؤسسات التنفيذية والشعبية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كافة.

وأثنى الدكتور أحمد المنشاوي على فكرة المؤتمر ورسالته وأهدافه، مشيراً إلى أن تلك المؤتمرات واللقاءات العلمية تؤكد على ما تزخر به كلية الطب من كوادر طبية قادرة على نقل خبراتها الطبية إلى شباب الأطباء، من شانه إحداث نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، موكدا على أنه يعزز فكرة العمل الجماعي وتبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية لجامعات الصعيد، بما يساعد في تطوير المنظومة الصحية المقدمة لمرضى الصعيد، وتوطيد المعاملات الطبية بين أقسام الجراحة في جامعات الصعيد، والذي من شأنه تسهيل إجراءات ونقل المرضى بين المستشفيات الجامعية بما يخفف عنهم الكثير من الآلام.

ومن ناحيته أوضح الدكتور هشام رياض، أن المؤتمر يعد المؤتمر الأول من نوعه في صعيد مصر، والذي يجمع جراحي صعيد مصر من أقسام الجراحة العامة من جامعات الصعيد المختلفة، مشيراً أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات والتطورات العلمية الحديثة في مجال الجراحة العامة وجراحات المناظير، الكبد، الجهاز الهضمي، السمنة القولون والقنوات المرارية، موضحاً أن ذلك يأتي من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل مناقشة أمراض وأورام الثدي، التقدم في جراحات المناظير، جراحات الوجه والرقبة.

وأشار أن المؤتمر يحظى بمناقشة 45 بحثا مقدما من أكثر من 300 طبيب مشارك من مختلف الجامعات المصرية، كما يعقد على هامش المؤتمر معرضاً للمستلزمات الطبية الجراحية والذي تنظمه شركات الأدوية المشاركة في المؤتمر طوال أيام المؤتمر.