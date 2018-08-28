تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
فيديو| أمريكي يفاجئ زوجته بـ"صوت والدها" المتوفى ليخبرها بنوع جنينهما
السيطرة على حريقين بمصنع كرتون وحظيرة مواشي في المنوفية دون إصابات
إصابة 5 أشخاص بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة في شبين الكوم
"زراعة المنوفية": حصاد 145 ألف فدان من الذرة وإزالة 3 أرز مخالف
قتل زوجته وغلى جثتها في برميل سجق.. تفاصيل جريمة أفزعت "شيكاغو"
مجلس الوزراء ينفي تقليل مدة الدارسة بكليات طب الأسنان لـ4 سنوات
اختيارات الوطن
مصر أولى محطاته الخارجية.. من هو نائب رئيس الوزراء الإيطالي؟
تعرف على شروط قبول الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر
إنفوجراف| خريطة العلاقات المصرية الفيتنامية خلال الأربع سنوات الماضية
كيف يصل الـ«مجاناً» إلى «المحتاجين»؟ اسأل مؤسسة «قديمك جديدهم»
ضحايا «فضح المتحرشين»: إحنا اللى دفعنا التمن
الجانب المضىء للسوشيال ميديا: «الهجرة» تطالب المصريين فى الخارج بنشر «الحقيقة»
الأكثر قراءة
أحمد كريمة: المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة
"أمن الدقهلية" ينفي هروب المتهم بقتل طفليه ومحاولة انتحاره
مجدي عبد الغني عن عدم تواصله مع صلاح: "مغيّر رقمه على الواتس"
شقيق "ضحية الرحاب": "اتقتل بسبب معرفته بتاريخ والد خطيبته المشين"
مجدي عبدالغني: محمد صلاح تعلم الالتزام في معسكرات المنتخب
محامي "رمضان": هجوم وليد منصور سب وقذف وأطالب بحبسه.. والأخير يتوعد بالرد
تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين
مجدي عبدالغني عن اختيار صلاح للاعبي المنتخب: "ممكن يتاخد رأيه زي ميسي"
محامي مريم "ضحية لندن" يكشف تفاصيل جديدة عن مقتلها
وزير التنمية المحلية لـ"الوطن": ما تردد عن حركة المحافظين غدا غير صحيح
بعد التهديد برد عسكري على عقوبات ترامب.. هل تندلع حرب أمريكية روسية؟
بعد تعرضه لأزمة صحية.. ياسمين رئيس لزوجها: "سلامتك يا حبيبي"
عاجل