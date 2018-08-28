ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، اليوم، خلال منتصف تعاملات الجلسة بنسبة 2.51% متجاوزا حاجز الـ16 ألف نقطة عند مستوى 15619.01 نقطة رابحا نحو 385 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة خلال هذه الأثناء نحو 456.4 مليون جنيه عبر 170.8 مليون سهم.