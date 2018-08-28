قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن طريقة حساب الليالي السياحية بالإحصائيات تتم على كل موسم سياحي على حدة.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، فى لقاء مع الاعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح"، والمذاع على قناة "dmc" أن فرنسا التي تعد أول دول العالم استقبالا للسائحين تحتل المركز الخامس، في حين نجد الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول في الدخل.

وتابع أنه بالرغم من ذلك، نجد أن متوسط سعر الفندق فى أوروبا أغلى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السائح يصل أمريكا عبر الطائرة والبواخر، ويمكث فيها عدة أيام، عكس الدول الأوروبية التي يتنقل إليها البعض عبر السيارة، ويمكث في الدولة السياحية يومين على الأكثر.