استقبل المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم، السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر.

واستعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها نقل المحكوم عليهم، والتي تعد إحدى ثمار التعاون القضائي بين البلدين، إذ أسفرت عن تنفيذ العديد من طلبات نقل المحكوم عليهم.

كما تناول اللقاء، سبل تفعيل إجراءات توقيع اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، وكذا دعم تبادل الخبرات القضائية بين البلدين.