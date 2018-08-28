أزمة محمد صلاح وهزيمة الزمالك والتحرش الجنسي ومقتل طفلي الدقهلية، 4 قضايا تناولها أول تقرير للجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ قليل، وعلى الرغم من أن المجلس شكل لجنة "متابعة التواصل الاجتماعي" منذ إنشائه وتدشين موقعه الرسمي العام الماضي، إلا أنها نشرت أول تقرير معلن لها اليوم وكان موضوعه السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح مع اتحاد الكرة.

وجاء عنوان التقرير الذي نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل بعنوان "التقرير اليومي لاتجاهات الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في مصر (28 أغسطس 2018)" حيث تناول أبرز 4 قضايا شغلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وهي أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة والتحرش الجنسي وهزيمة الزمالك في الدوري المصري وطفلي الدقهلية وسردها التقرير فيما يلي:

1-أزمة صلاح

أكد التقرير أن معركة المراسلات بين اللاعب الدولي المصري محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، استحوذت على دوائر النقاش بين المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صلاح تغريدات وفيديوهات تتضمن شكاوى اعتبرها عمومية للاعبي المنتخب المصري وكذلك مطالبات يرى أنها مشروعة وطبيعية في حالته وحالة زملائه، ومع استجابة الاتحاد المصري لكرة القدم لهذه المراسلات تزايد الجدل الذي يدور حول عدم قدرة الاتحاد على استيعاب المستوى العالمي الذي وصل إليه اللاعب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وتابع التقرير: "وتزايد الجدل إلى مستوى متطرف من الهجوم على مؤسسات الدولة كلها ووصفها بالفشل من ناحية، ومن الهجوم على اللاعب نفسه على افتراض أنه قد أصابه الغرور والتكبر على منتخب بلاده من ناحية أخرى".

ويترأس لجنة متابعة التواصل الاجتماعي بالأعلى للإعلام مجدي لاشين، عضو المجلس، وتضطلع اللجنة بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن التوجهات السائدة لدى الفئات الاجتماعية المختلفة من الشباب والكبار وكذلك لدى الطبقات الاجتماعية المتباينة وذلك للتعرف اليومي على التحولات والتطورات التي تطرأ على الأفكار السائدة في تلك الصفحات.

2-مقتل طفلي الدقهلية

وكان ثاني أكثر الموضوعات انتشارا على شبكات التواصل، بحسب التقرير، هو قضية مقتل طفلين في جريمة مؤلمة وجهت فيها أصابع الاتهام إلى والدهما الذي ظهر في فيديو يعترف فيه بارتكاب الجريمة التي سببت صدمة للشارع المصري وفتحت مجالا للجدل والتشكيك في إمكانية أن يكون الأب هو الفاعل، وظهرت دعوات تضامن مع الأب تبرئه من التهمة وتدعو إلى الإفراج عنه وتشكك في الوقت نفسه في جهات التحقيق الرسمية وتتهمها بمحاولة التغطية على جريمة أخرى.

3- التحرش الجنسي

ذكر تقرير لجنة التواصل الاجتماعي بالأعلى للإعلام: "ما زالت النقاشات مستمرة حول موضوع التحرش الجنسي وضرورة فرض عقوبات رادعة على مرتكبه مع إشارة عديد من المستخدمين للبيان الذي أصدره الأزهر الشريف مدينا التحرش الجنسي ما بين مؤيد للبيان ومستنكر له باعتباره تحصيلا للحاصل ولم يكن هناك ما يدعو لإصداره لأن محتواه معروف بالضرورة والمنطق".

4- هزيمة الزمالك

وتابع التقرير: "كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تعلق على هزيمة نادي الزمالك أمام نادي النجوم الصاعد مؤخرا إلى الدوري الممتاز بهدف دون رد، وجاء أغلب هذه المنشورات ساخرا من هزيمة النادي العريق من فريق حديث العهد بالمستوى الأول للدوري".