قال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة إن العام الدراسي الجديد سيشهد انضمام 7 مدارس جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بحوالي 99 مليون جنيه.

وأوضح أن المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع في إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاَ التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

ولفتت المهندسة سهام جمال الدين مدير هيئة الأبنية التعليمية بنطقة القاهرة أن المدارس الجديدة ستضيف 182 فصل للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم أساسي وثانوي عام وصناعي إلى جانب 3 مدارس مخصصة لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم والمدارس السبعة موزعين علي مناطق السلام أول والقاهرة الجديدة والشروق.

وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم إجراء توسعات في حوالي 20 مدرسة أخرى بالقاهرة أضافت 357 فصل جديد بتكلفة بلغت حوالي 85 مليون جنيه موزعة على أحياء عين شمس والشرابية وحلوان وحدائق القبة والمرج والزاوية الحمراء والتبين ومنشأة ناصر و15 مايو والخليفة والمقطم ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.