قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس "سي" لكل العاملين، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة تتراوح من 4 إلى 5%، لافتًا إلى أن نسب الشفاء وصلت لـ98%.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، خلال تفقده مستشفي الطلبة في أول يوم للكشف الطبي، أن العامل المصاب يتلقى العلاج مجانًا من مركز الفيروسات التابع لجامعة القاهرة.

وأشار "الخشت"، إلى نسبة الإصابة بين الطلاب لفيروس "سي" كانت 0.5%، مؤكدًا أن نسبة الشفاء بلغت 98%.

وأضاف أن الجامعة تستقبل الطلاب في الكليات عن طريق مجموعات من الأساتذة والطلاب؛ لتوجيه زملائهم الجدد وتعريفهم بنظام الدراسة ومباني الكلية، إلى جانب عقد لقاءات تعريفية بين الطلاب داخل الكليات.