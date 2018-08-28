استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، وفد رفيع المستوى من جامعة Bedfordshire البريطانية، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجامعتين وتبادل الخبرات العلمية، وتمهيدا لتوقيع بروتوكول بينهما، وجاء على رأس الوفد نائب رئيس الجامعة Mr. Bill Rammell، الذي كان يشغل عدة مناصب هامة منها وزير الدفاع ووزيرا للشؤون الخارجية.

كما حضرت أيضا professor Helen bailys مديرة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، كما استقبلت الجامعة الوفد برئاسة الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وإسلام الطوخي نائب رئيس مجلس الأمناء، ونائبه ودكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، بمقرها في مدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على الانفتاح مع كل الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية، والعمل على توطيد أسس التعاون المشترك والتبادل العلمي والثقافي.

وحرص "الطوخي" على حضور اللقاء تأكيدا منه على ضرورة فتح الآفاق الواسعة أمام طلاب جامعة مصر للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المطبقة في الجامعات الأجنبية وتعزيز الدافعية لدى الطلاب ذوي الكفاءة العالية وللباحثين على تقديم أفضل ما لديهم، في سبيل دعم مسيرة التعليم والعملية التدريسية، على حد قوله.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، تبادل أعضاء الوفد الحديث مع رئيس مجلس الأمناء عن إقامة العديد من المشروعات العلمية وذلك تحقيقا لأحد أهداف الفرع الرئيسية في الاهتمام بجانب التدريب العملي لصقل قدرات الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، ومواجهة متطلبات العصر من كفاءات قادرة على المنافسة.

وأهدى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دكتور محمد العزازي درع الجامعة إلى Mr. Bill Rammell.

وقام الوفد بعمل جولة داخل الجامعة وزيارة متحف كلية الأثار ومسرح الجامعة برفقة الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

يذكر أن الاتفاقية المنتظر توقيعها بين الجامعتين تعد امتداد لمجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في ذات الإطار مع أكثر من جامعة أجنبية، للتأكيد على أهمية دعم البحث العلمي وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي حرصت منذ تأسيسها على المضي قدما للوصول إلى مصافِ الجامعات العالمية المرموقة، حيث جرى تبادل العديد من الزيارات العلمية للطلبة والهيئة التدريسية.