نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر مساء أمس حيث تتواصل فعاليات مهرجان المبدع الصغير بمكتبة الضبعية، أبرزها ورشة غناء لمجموعة من المواهب الصغيرة بالإضافة إلى ورشة رسم بعنوان فرحة العيد، وفي قصر ثقافة الطفل أقيمت ندوة ثقافية بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" ألقتها أميرة عبدالهادي.

وعقدت ورشة فنون تشكيلية في الرسم الحر في قصر ثقافة الأقصر إلى جانب ورشة مسرحية بعنوان "عندما بكى الكتاب"، كما أقيم مسرح عرائس للأطفال، بالإضافة إلى ورشة للأطفال لتعليم كمبيوتر، ثم عرض فيلم بعنوان قصص الأنبياء.

وأقيمت فعاليات برنامج "المبدع الصغير" في مكتبة النمسا الثقافية، حيث عقدت ورشة فنون تشكيلية بعنوان احتفالات العيد، إلى جانب ورشة غناء وشعر لأطفال القرية.