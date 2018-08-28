نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة برامج تثقيفية توعوية، بقصر ثقافة البدارى التابع لفرع ثقافة أسيوط، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "قناطر أسيوط الجديدة" التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قليلة.

وأوضح مدير الموقع أنه من الضروري "تعريف النشئ والشباب بتاريخ بلادهم"، وما جرى من مشروعات قومية متنوعة، التي تنفذها الدولة وأهم فوائدها، ليعلم الجميع أن مصر تمشي بخطوات سريعة ومطمئنه نحو التقدم والتنمية في المجالات كافة.

كما أقيمت ورشة فنيه لتعليم الموسيقى بقصر ثقافة الغنايم واكتشاف المواهب وتنميتها، والجدير بالذكر تنظيم ورشة أسبوعية لتدريب الأطفال على أساسيات الموسيقى واختيار أصوات متميزة، حيث شارك في هذه الورشة عدد كبير من الرواد، بالإضافة إلى نشاط المسرح للطفل بقصر ثقافة أسيوط وبروفة فرقة المسرح، وذلك ضمن أنشطة الطفل للمشاركة في حفل ختام الأنشطة الصيفية للطفل.