قرر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، توفير تمويل وارتباط بقيمة مليون و274 ألف و256 جنيه، مساهمة من المحافظة لسداد مقابل حق الانتفاع وتأمين الاستهلاك لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي "فرع بني سويف "، لتسهيل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، لـ21 مدرسة بمختلف المراكز من المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد 2018-2019، بناء على طلب هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة بني سويف.

وشملت تلك المدارس مختلف المراحل التعليمية ما بين رياض أطفال تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي وثانوي عام، موزعة بواقع، 5 مدارس بالفشن، ومدرستين في ببا، و4 باهناسيا، و4 ببني سويف، و3 بناصر، و3 بالواسطى.

وكلف المحافظ الجهات المعنية من شركة المياه والأبنية التعليمية وإدارة التخطيط بالمحافظة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توصيل الخدمة للمدارس لتكون مكتملة المرافق قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشددا على ضرروة تسريع وتيرة الأعمال وضغط البرنامج الزمني لسرعة نهو الأعمال.

أوضح المهندس محمد سعيد رئيس شركة المياه ببني سويف، أن العمل جار على قدم وساق لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لهذه المدارس، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من الأعمال خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وقبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.

وأوضحت عزة خالد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن المدارس التي يشملها هذا القرار لسرعة دخولها الخدمة في العام الدراسي القادم هي مدارس بدر الكبرى تعليم أساسي، عزبة دوس جرجس، صالح فريد، الفنت الرسمية للغات، عزبة الوقف تعليم أساسي بمركز ومدينة الفشن، وعقبة بن نافع تعليم أساسي، الكوثر رياض أطفال بمركز ومدينة ببا، وسدمنت الجبل ثانوي عام، الشهداء إعدادي، خبيب بن عدي تعليم أساسي، أبو هريرة بمنشأة الأمراء تعليم أساسي بمركز ومدينة إهناسيا،والقادسية الابتدائية بنات، أحمد زويل إبتدائي، أسماء بنت أبي بكر لغات، على مبارك الرسمية لغات بمركز ومدينة بني سويف،وعبدالكريم عبيد تعليم أساسي، أسامة بن زيد الإعدادية، علي بن أبي طالب بمركز ومدينة ناصر، ونجع الشلادة تعليم أساسي، اليرموك ثانوي عام، ميدوم الثانوية بمركز ومدينة الواسطى.