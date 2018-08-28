أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إزالة طريق مخالف يربط جزيرة بياض العرب بجسر النيل الشرقي والبالغ طوله 100 متر وعرضه 5 أمتار على خور قرية بياض العرب.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي استمرارًا لحملة الإزالات التي تشنها الوزارة، ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل على مجرى نهر النيل، وعلى مدار 3 أيام متتالية بنطاق محافظة بني سويف؛ تم تنفيذ حزمة من القرارات أسفرت عن ازالة طريقين "سد ترابي" أسفل المياه يربط جزيرة الزرابي بجسر النيل,

وشن القطاع حملة إزالات تحت غطاء أمني، لإزالة الطريق المخالف الذي يربط جزيرة العلالمة بجسر النهر ويتجاوز طوله 150 مترًا وعرض 5 أمتار بمكعب ردم يجاوز 1200 متر مكعب، وإزالة طول 40 مترًا من الطريق والحملة مستمرة اليوم حتى الانتهاء من كامل الطريق.

وأكدت الوزارة، عزمها على المضي قدمًا في إزالة التعديات علي النهر الخالد من أجل أن يصبح شعار نهر النيل "نيل بلا تعديات".