طالب اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بالالتزام بالجدول الزمني لكل مشروعات المياه والصرف لحل مشكلة الانقطاعات بعدد من المناطق، لافتاً إلى أن هناك 8 مشروعات مياه ينفذها الجهاز ومن المنتظر أن تنتهي خلال الأشهر المقبلة، منها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب على مرحلتين الأولى بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، والثانية بتاريخ 30 أبريل من العام المقبل بإجمالي 160 ألف م3/ يومًا، وتغيير عدد 6 طلمبات بتوسعات محطة مياه إمبابة بطاقة إنتاجية 40 ألف م3 / يومًا، بالإضافة إلى محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 / يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة محافظ الجيزة، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة لحل مشكلة الانقطاعات بعدد من المناطق، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المحافظ إن المشروعات التي ينفذها الجهاز لحل معظم المناطق الساخنة بالمحافظة تشمل توسعات محطتي مياه الصف وأطفيح بطاقة 60 ألف م3 / يومًا لكلاً منهما ليصبح إجمالي طاقة كل محطة بعد التوسعات 120 ألف م3، ومحطة القيراطيين بأوسيم بطاقة 60 ألف م3 / يومًا ومحطة منشأه القناطر بطاقة 80 ألف م3 / يومًا على مرحلتين، ومحطة مزغونة بالبدرشين بطاقة 5 آلاف م3 / يومًا، ومحطة الشوبك الغربي بالبدرشين.

وأكد الدالى أن إجمالي كمية المياه المضافة للجيزة من هذه المشروعات تشمل 430 ألف م3 /يومًا لسد العجز الموجود حالياً، لافتاً إلى أن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقي لا توجد بها مشاكل مياه، وأن أغلب الانقطاعات ببعض مناطق بأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم.

وأشار المحافظ إلى أن جميع محطات مياه الشرب بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتنتج نحو 2,6 مليون م3 / يومًا، لا تفى باحتياجات سكان المحافظة نظراً للكثافة السكانية العالية والتي يتم تعويضها عن طريق المشروعات الجاري تنفيذها والتي من شأنها حل أغلب مشاكل المياه.

وأكد المحافظ أنه جارى دراسة إنشاء محطات أو توسعات جديدة مستقبليه حتى تفي باحتياجات مواطني المحافظة بخطة 2030 بعد العرض على الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإمكانيات المادية المتاحة لتلك المشروعات.