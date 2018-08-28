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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان القاهرة من أديس أبابا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان القاهرة من أديس أبابا

جامعة الزقازيق تبحث استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق تبحث استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف يستعرض خطة عمل لتطوير كورنيش النيل ضمن "ممشى مصر"

محافظ بني سويف يستعرض خطة عمل لتطوير كورنيش النيل ضمن "ممشى مصر"

رئيس جامعة طنطا: تهيئة طريق مجمع الكليات بـ"سبرباي" استعدادا للدراسة

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