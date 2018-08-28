قال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المجمع سيطلق حملة توعوية وذلك في إطار خطة المجمع التوعوية لمعالجة السلبيات والمشكلات المجتمعية التي تهدد استقرار الأسر وتفتح الطريق أمام الفتن والصراعات الداخلية وتنحرف بالشباب عن الأهداف الرئيسة التي تلبي آماله وطموحاته.

وأضاف الأمين العام في بيان له أن الحملة تلقي الضوء على حرمة التحرش في الإسلام، ومخاطر هذه الظاهرة على جميع أفراد المجتمع؛ من ضياع للأمن والأمان والقيم والأخلاق، وكيفية مواجهة ظاهرة التحرش والمتحرشين ونبذ المجتمع لهم.

وأوضح الأمين العام أن الحملة ستنتشر في مراكز الشباب والنوادي والمقاهي الثقافية وأقسام الشرطة بالإضافة إلى المساجد؛ للوصول إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع لتحذيرهم من هذه الظاهرة الخطيرة.