تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، صباح اليوم، مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتقديم الخدمة الصحية لمرضى التأمين في مستشفيات الأمانة.

وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بمشروع التأمين الصحي الجديد وتقديم خدماته لجميع المرضى، جرى اليوم الإثنين توقيع عقد مع هيئة التأمين الصحي، برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد، والذي يضمن تقديم الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحي في مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بعقد موحد بلائحة أسعار الهيئة لعام 2017.

وأضاف القاصد، أن العقد المبرم مع الهيئة سوف يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمريض بجودة عالية، بما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار الحالية ومنع تراكم أخرى جديدة، بالإضافة إلى توفير العجز في المستلزمات الطبية والأدوية، مضيفا أن العقد شامل تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية كالجراحات المتقدمة والأورام وزراعة الكبد والكلى.

وأوضح مساعد الوزير، أنه كان يتم تقديم الخدمات الطبية فيما سبق بلائحة أسعار 2002، والتي كانت عاجزة عن تغطية بعض الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي، فكان لا بد من إحداث بعض التعديلات، التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية لمرضى التأمين الصحي بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة.