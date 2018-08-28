قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الموروث الديني الخاطئ سبب رئيسي في الزيادة السكانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لم نفهم مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي كانت تعني بتأسيس إنسان مسلم قوي، واليوم لم نصبح خير أمة أخرجت للناس، وأصبح الإنسان المصري أو المسلم أو العربي أفقر إنسان وصار يعاني من الأمية والمرض".

ولفت إلى أنه جرى استغلال الحديث الشريف "تناكحوا تناسلوا" بشكل خاطئ، واصفًا إياه بأنه صار "شماعة"، موضحًا أن النصوص الدينية تكمل بعضها وأنه لا يجب اجتزاءها.

وأوضح: "ما يقصده الحديث هي أن تكون قوة المسلمين بالكيف لا بالكم، فالمسلمون كانوا ينتصرون في حروبهم رغم قلة أعدادهم، وهذا ما يحدث عكسه اليوم"، معقبًا: "قارنوا بين حال إسرائيل وحال العرب اليوم، وعمومًا فإن الحديث المذكور كان في بداية الدعوة الإسلامية".