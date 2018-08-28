قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن إطلاق فعاليات عروض ديزني لايف في مصر، يدل على عمق الثقافة في مصر، وتكرار مثل هذه الفعاليات يعطي الثقة لجذب عدد أكبر من السياح.

وأضافت المشاط، خلال مشاركتها في مؤتمر عروض ديزني، والذي أعلنت عنه الشركة الرائدة عالمياً لتنظيم عروض ديزني حول العالم feld Entertainment، بالتعاون مع شركة Dino Activations الشريك الرسمي لشركة فيلد انترتينمنت العالمية، وبحضور محمد عامر المدير التنفيذي لشركة Dino Activations، وستيفن أرمسترونج نائب رئيس مجلس إدارة شركة Feld Entertainment، أن الوزارة حريصة على ظهور مثل هذه الفعاليات لتحسين صورة مصر في أذهان العالم كله.

ومن جانبه، قال محمد عامر، لدينا نية لنقل عروض ديزني لكل المحافظات في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية ووزارة السياحة والاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن سعر التذكرة للاشتراك في هذه العروض في مصر يبلغ 7 دولارات، لتمكين الأسرة المصرية من الاستمتاع بعروض ديزني.