أعلنت الشركة الرائدة عالميا لتنظيم عروض ديزني حول العالم feld Entertainment، في مؤتمر صحفي، عودة عروض Disney Live إلى مصر، بالتعاون مع شركة Dino Activations الشريك الرسمي لشركة فيلد انترتينمنت العالمية في مصر، على تنظيم عروض Disney Live.

وتعد الشركة من الشركات الرائدة في تنظيم الحملات التسويقية ومختلف الفعاليات الترفيهية في مصر لمختلف العلامات التجارية.

أقيم المؤتمر، تحت رعاية وزارتي السياحة والاستثمار والتعاون الدولي، بحضور أكثر من 25 شخصية من شخصيات ديزني العالمية، لتقديم عروض Mickey and Minnie's Doorway to Magic، فمن بينهم شخصية ميكي ماوس العالمية الشهيرة الذي يحتفل العالم بميلاده الـ90 في نفس الوقت، وتمنح العروض الجمهور ليلة استثنائية من الترفيه مع نجوم ديزني المفضلين.

وتقدم feld Entertainment عرضا، يجمع من أفلام ديزني المفضلة لدى الجمهور مثل "Tangled، علاء الدين، وتوي ستوري"، وتستعين بفريق من محترفي تصميم عروض ديزني العالمية، لتصميم العروض مثل المصممين كريستين بيترز وسام دوتي والمولفين آدم ويلسون وميلاني ويلسون لابراتشيو ومصمم الموثرات جيم شتاينماير وزاك وليامز، اللذان يعملان على تنسيق العروض والمؤثرات بحيث تخرج بشكل حقيقي، وبالتعاون مع شركة " داينو" التي تعود إلى مصر بعد نجاح جولتها الأولى في عام 2014 ليقدم مرة أخرى عرضا يصلح لكل أفراد العائلة ويضع ابتسامة على جوه الأطفال.

وصرح ستيفن أرمسترونج، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد انترتينمنت قائلا: "سعداء بالعودة إلى مصر للمرة الثانية بعد العرض الناجح الأول عام 2014 الذي استقبلته الجماهير المصرية بحفاوة، كما أن العرض سيعود بالمزيد من المفاجآت لجميع عشاق ديزني من الكبار والصغار في مصر والمنطقة".

كما لفت أرمسترونج إلى أن مصر تعد من أهم المحطات الثقافية والحضارية في المنطقة و"العمل فيها على عروضنا يمثل نقطة انطلاق هامة وقوية بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، كما أنه من دواعي سرورنا دائما زيارة مدينة مثل القاهرة غنية بالثقافة وقادرة على جمع العائلات معا من خلال سحر عروض ديزني".