قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف خفض الدين العام يتصدر أولويات عمل الحكومة، موضحًا أنه يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، كما تحمل الكثير من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس الشركة الإيطالية إيني، تناول متابعة أنشطة حقول "ظهر" والموقف التنفيذي لحقلي "نورس وبلطيم" في دلتا النيل، فضلًا عن الأنشطة الاستكشافية الأخرى في مجال البترول والغاز الطبيعي في عدد من الحقول.

وعن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفيتنامي، اعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة السيسي لفيتنام في سبتمبر 2017 مثلت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الفيتنامي للقاهرة تأتي في إطار تقديم المزيد من الدعم للعلاقات بين البلدين.

وأضاف، أن الظروف الاقتصادية في مصر تشبه نظيرتها في فيتنام، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاستزراع السمكي، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال من الدولتين.

وأشار سلطان إلى أن الجانب الفيتنامي أبدى اهتمامًا بدخول مجال الطاقة والبترول في مصر، مشددًا على ضرورة ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى تعاون اقتصادي مثمر.