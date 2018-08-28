محافظ البحر الأحمر يوجه بتغطية غرف الصرف المكشوفة بشوارع الغردقة

أكد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، ضرورة الاهتمام بكفاءة ونظافة الشوارع، ورفع جميع المخلفات والرتش الموجود داخل التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، لظهور المدينة بمظهرها الجمالي والحضاري الذي يليق بها.

وأصدر اللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة، تعليماته لرؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية، بضرورة تكثيف الحملات ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبيه وإزالة التعديات وفتح شوارع المدينة ورفع الإشغالات، وذلك في إطار خطة المحافظ للارتفاع مستوى النظافة بالمدينة.

وأصدر رئيس مدينة الغردقة، تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالمدينة بضرورة المتابعة الدورية، ورصد حالات التعديات والإشغالات بمدينة الغردقة، مؤكدًا أهمية تغطية غرف الصرف والمياه والكهرباء والتليفونات المكشوفة، حرصًا على سلامة المواطنين والأطفال، وشدد على غلقها على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة لكل غرفة ليس لها أغطية أو تحتاج إلى مرمات وإصلاح أو تغيير.

و قام مدير المتابعة الميدانية ومراقبة الجودة، بالمرور وحصر للغرف المكشوفة والمتابعة المستمرة، والتأكد من تغطية الغرف والبالوعات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم غلق بعض الغرف المكشوفة بشوارع المدينة بحي شمال وحي جنوب، وجارٍ استكمال أعمال غلق باقي الغرف.