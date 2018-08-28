قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن اجتماع وزيري النقل المصري والسوداني ناقش الربط السككي بين البلدين، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لدولة السودان.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أنه ستجتمع لجنة فنية مشكلة من البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم مع حلول 15 سبتمبر المقبل لمناقشة سبل ربط البلدين بالسكة الحديد.

ولفت رسلان، إلى وجود عدة مشروعات وأفكار في هذا الإطار، وجاري دراسة مد خط سكة حديد بطول 280 كيلومترًا من محطة السد العالي إلى محطة وادي حلفا في السودان.

وأشار، إلى إمكانية إنشاء خط سريع جديد من ميناء الإسكندرية يمر بكل من مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الأقصر حتى يصل إلى مدينة الحمد السودانية، موضحًا أنه يعتبر نقلة حضارية، حيث يعمل على ربط موانئ الإسكندرية بموانئ السودان.