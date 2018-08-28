وقع الاختيار على مصر لأول مرة لإقامة "الكامب الروسي الدولي" الذي تنظمه مؤسسة "روس اتوم" في روسيا وداخل الدول التي تتعاون معها في إنتاج الطاقة النووية، وأصبحت مصر من هذه الدول بعد توقيع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين لاتفاقية الضبعة.

وجاء قرار اللجنة المنظمة لمؤسسة "روس اتوم" فى دعوة أطفال دول العالم إلى مصر لتنظيم الكامب الروسى الدولى فى الشتاء القادم، وجارى البحث عن المكان المناسب ما بين الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم التنظيم بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وقال بيان للسفارة الروسية لدى مصر، إن هدف الكامب تمكين الأطفال من الاطلاع على الاتجاهات الحديثة فى الفن المعاصر واكتساب القدرة على تقرير المصير والكشف عن الذات، مما يجعل حياة الأطفال مشرقة ومشوقة ويمكنهم من تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال دور الورش الفنية فى Animation والهندسة والابتكار والغناء والمسرح والرسم والتصوير الفوتوجرافى والرقص التعبيرى والرياضة.

ويشرف على تنفيذ البرنامج فريق عمل من المحترفين والأساتذة فى إطار المبادرة التعليمية لمشروع " مدرسة روس اتوم "

وكرم ألكسى تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بتكريم وفد الأطفال المصريين الذين شاركوا فى معسكر جونيوك الذى نظمته روسيا بمشاركة 85 طفلا من 10 دول، وضم الوفد المصرى 7 أطفال وهم "فارس طارق – عايدة رمضان – زياد رمزى – حبيبه شريف – مهرائيل وليد – فيلوباتير أسامة – أبانوب وليد" وتحت إشراف شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسي.