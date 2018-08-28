أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم، عن أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 7 مدارس جديدة للعملية التعليمية، بتكلفة تقدر بنحو 99 مليون جنيه، مشيراً إلى أن «المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية».

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أن «الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائياً ودعمها بالأجهزة التى تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازى مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها».

من ناحية أخرى، قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، لإقامة 3 معارض لمستلزمات المدارس للطلبة والطالبات لمدة أسبوع خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المقبل.

أولياء أمور «رياض الأطفال» بأسيوط يحتجون على رفع سن القبول بالمدارس الخاصة

وأضاف «الدالى» أن «المعارض ستقام فى ثلاثة أماكن، منها أرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع الملك فيصل، وشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، والمعرض الثالث بشارع بورسعيد بمدينة البدرشين».

وفى سياق متصل، سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال فى أسيوط، خاصة من تخطت أعمار أبنائهم خمس سنوات، على خلفية ارتفاع سن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة حتى عمر خمس سنوات ونصف، مما يتسبب فى حرمان أبنائهم من الالتحاق بالمرحلة التمهيدية فى ما بعد.

ونظم أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسيوط، أمس، للمطالبة بإنشاء فصول جديدة تستوعب الأطفال عمر خمس سنوات فأكثر.

وقالت فاطمة على، والدة أحد الأطفال: إن تنسيق مدارس السلام الحديثة والمتطورة للغات، يقبل مرحلة الروضة من عمر 5 سنوات ونصف فأكثر. وأضافت أن ابنتها عمرها 5 سنوات وشهرين وإذا لم يتم قبولها هذا العام سيصبح عمرها العام المقبل أكثر من 6 سنوات، ولن تُقبل فى الروضة، لأن عمرها تعدى 6 سنوات وعلقت: «أروح بيها فين؟».

وأوضح الدكتور وائل حلمى، طبيب وأحد أولياء الأمور، أن أولياء الأمور يعانون من تلك المشكلة كل عام، حيث يتعرّض الأطفال للظلم سنوياً رغم مناشدة أولياء الأمور للمسئولين بمحافظة أسيوط، إيجاد حل للمشكلة على غرار ما حدث فى العام الماضى، حيث تم إضافة فصل لكل مدرسة خاصة، مشيراً إلى أنهم تقدّموا بأكثر من شكوى لوكيل الوزارة، وكان رده «أضفنا مدارس تجريبية جديدة».