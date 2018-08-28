أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بتجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن عيداروس، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، لمدة عام، وهو المنصب، الذي يعد بمثابة حلقة الوصل بين رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والمجالس النيابية، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

ويتولى أمين عام مجلس الوزراء إدارة وتوجيه عمل الأمانة العامة للمجلس والتي تؤدي الدور الأساسي في التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المُختلفة، وتتولى الأمانة العامة مُتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات وتذليل كل ما يعوق التنفيذ الفعال والفوري لبرنامج عمل الحكومة.

وتستعرض "الوطن"، أهم المعلومات عن اللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير:

- حصل على بكالوريوس علوم الدفاع الجوي وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان دورة(41)

- حاصل على زمالة كلية الحرب العليا "الدورة رقم 27 حرب" من أكاديمية ناصر العسكرية.

- شغل عبدالفتاح جميع المناصب القيادية بدءًا من قيادة قوات الدفاع الجوي على المستوى التعبوي والاستراتيجي حتى رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي.

- قبل شغله منصب أمين عام مجلس الوزراء، عين عبدالفتاح مديرًا لاكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- حصل على العديد من الأنواط والأوسمة العسكرية، منها: "نوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط التدريب من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الاولى والثانية، ونوط الخدمة الممتازة".

- كرم بميداليتي ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

- شغل منصب أمين عام مجلس الوزراء لأول مرة في 18 سبتمبر 2016.