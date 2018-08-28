افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، واللواء طارق مجاهد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، معرض "العودة للمدارس" الذي تنظمه الغرفة التجارية بميدان الساعة بمدينة دمياط، بمشاركة 130 عارضًا، ويستمر حتى يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وتجول المحافظ ومدير الأمن بأقسام المعرض المختلفة رافقهما النائب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، واللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات، الأمنية والتنفيذية و الغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين.

وشاهد المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزي المدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 25%.

ووجه المحافظ خلال افتتاحه للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودي الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة مرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.