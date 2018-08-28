أمر قاضي المعارضات بمحكمة مستأنف بنها، اليوم، بإخلاء سبيل والد فتاة بعد اتهامه لتزويجة ابنته القاصر لسعودي الجنسية بعقد عرفي رغم أن عمرها لم يصل إلى سن الزواج القانوني، واتهمته النيابة بالاشتراك مع زوجها في هتك عرض ابنته، والتزوير في وثيقة الزواج.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من "م. ب. ج"، 37 سنة، سعودي الجنسية، يتهم فيه "ح. س"، مزارع، بقيامه بتزويج ابنته له، وهربت من الشقة في صبيحة يوم الزواج.

وتوصلت تحريات مباحث المركز إلى أن السعودي تزوج الفتاه "س"، 17 سنة، عن طريق خاطبة، وزوجها والدها بعقد عرفي بسبب أنها قاصر، وتسلم من الزوج مبلغ مالي قدره 125 ألف جنيه، وتزوجها السعودي في شقة بمنطقة الفلل بمدينة بنها، إلا أنها هربت في اليوم التالي للزواج وأنكر والدها عودتها إليه.

وطالب المجلس القومي للمرأة، بالتحقيق مع كلا من الزوج السعودي ووالد الفتاة، وتحرر المحضر رقم 10979 إداري المركز لسنة 2018 وأخلت النيابة سبيل الزوج السعودي.