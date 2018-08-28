"الأرصاد": طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى أنه طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

كما أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة على المدن العربية والعلمية، فضلا عن حالة البحر الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج، وهي: