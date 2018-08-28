قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن حصيلة صكوك الأضاحي بلغت 52 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة، مشيرًا إلى أنها قد تتجاوز 55 مليون خلال الأيام المقبلة، معتبرًا أن تحقيق صكوك الأضاحي هذا الرقم يعبر عن ثقة الناس في الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أنه تم التعاقد على 550 طن لحوم عبارة عن رؤوس ماشية ذبحت في منفذ أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وتابع طايع: "بدأ بالأمس توزيع اللحوم على المنافذ الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة، بحضور وزير الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة، ونسعى إلى الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، حتى تصل الأضاحي إلى مستحقيها".