نفى أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من شائعات حول فقدان المواطنين الحصة اليومية من خبز التموين في حال عدم صرفها بشكل يومي، موضحًا أن حصة المواطن من الخبز ثابتة ولم تتغير.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى"، أن ثمن رغيف الخبز بخمسة قروش وهو ثابت لا يتغير، موضحًا أنه لا يمكن أن تتعرض السلع التموينية أو خبز التموين إلى الفقدان بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أنه في حال عدم صرف أي رغيف يتحول إلى نقطة بـ 10 قروش يتم صرفها كسلع تموينية.