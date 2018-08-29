يستعد الإعلامي عمرو أديب، لتقديم برنامج جديد، عبر قناة "Mbc مصر"، يحمل اسم "الحكاية وما فيها"، وذلك اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويطل "أديب" على الجمهور، ثلاثة أيام أسبوعيًا، من السبت وحتى الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وعلى الهواء مباشرة.

وأوضح مصدر من داخل القناة لـ"الوطن"، أن الفنانة رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجيجي زايد، خبيرة فن الإتيكيت والطهي، سوف يشاركون عمرو أديب في تقديم بعض فقرات البرنامج الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن "أديب" استعان في برنامجه الجديد، بفريق العمل، الذي يتعاون معه منذ سنوات، إذ أن طارق يونس، سيتولى رئاسة تحرير البرنامج.

وأكد المصدر، أن فريق عمل البرنامج، خضع لجلسة تصوير، خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا للحملة الإعلانية الخاصة بالبرنامج، كما سيتم تصوير البرومو الدعائي خلال الأيام القليلة المقبلة.