مصرع عاملة بمستشفى في انفجار أنبوبة بوتاجاز بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها في حريق نشب، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها في منطقة الأربعين بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من الأهالي، بنشوب حريق بأحد المنازل وانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة الأربعين بدائرة القسم.

انتقلت قوات من مباحث القسم برئاسة الرائد محمد عطية والدفاع المدني والإسعاف لموقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق تسريب غاز أدى لانفجار أسطوانة البوتاجاز بالمنزل، ونجم عن الحريق مصرع عزيزة فراج حسين، عاملة بمستشفى الحياة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.