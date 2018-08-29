يقام، الآن، حفل زفاف ميرا، ابنة المنتج هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات dmc، من عريسها أحمد صبحي مدير الإنتاج، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم ونجمات الفن في مقدمتهم النجم محمد هنيدي، وهاني رمزي، وهاني سلامة، وإسعاد يونس، ومحمد رجب، وغادة عادل، ولقاء الخميسي، ودرة، وأنوشكا، وخالد النبوي، وحمادة هلال، وأصالة وزوجها طارق العريان، والمنتج جمال العدل، ومدحت العدل، ومحمد العدل، وأشرف عبد الغفور ونجلته ريهام عبد الغفور، والإعلامي ممدوح موسى، ومريم أمين، وإنجي علي، ومنظم الحفلات الشهير أحمد ياسين، وروجينا وزوجها أشرف زكي.

وأحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.