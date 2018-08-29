نشوب حريق بعبارة ركاب يونانية في طريقها إلى "كريت"

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إن عبارة ركاب تحمل على متنها 1016 شخصا عادت إلى ميناء "بيريوس" بعد اندلاع حريق بها بينما كانت في طريقها إلى "تشانيا" على جزيرة كريت.

وبحسب موقع "الراي" الكويتي قال مسؤول من خفر السواحل "لرويترز" إنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع ـي إصابات.

وكانت العبارة "إلفيثريوس فينيزيلوس" تحمل 875 راكبا بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 141 وكانت تبحر قبالة جزيرة "هيدرا" عندما أخطرت خفر السواحل بأن حريقا اندلع في المساحة المخصصة للسيارات على متنها عند منتصف الليل، وأضاف المسؤول أن الوضع لا يدعو للقلق وأن من المتوقع أن ترسو العبارة في ميناء بيريوس خلال وقت قصير.