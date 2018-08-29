يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: