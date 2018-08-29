أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بوقوع إنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وأرخبيلين آخرين غرب المحيط الهادىء بعد زلزال عنيف.