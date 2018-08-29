استقبل ميناء نويبع، اليوم، أول أفواج الحج البري قادمين من ميناء العقبة الأردني بعد انتهاء مناسك الحج، ومن المقرر نقلهم على متن 3 عبارات وهي: آيلة وبرنسيسة وسينا (رحلات مكوكية) خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أنه "تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تتابع غرفة العملية التي شكلها اللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، برئاسته وعضوية اللواء عبدالقادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء يسري الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربي، واللواء صبري وزيري رئيس مجلس مدينة نويبع، بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام".

وأضاف البيان: وفرت إدارة الجوازات "فاكس" على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات خلال رحلة العودة، واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش؛ للتيسير عليهم والعمل على سرعة خروجهم من الميناء.

وأكد أبوسنة ضرورة وجود ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل مع وجود ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج، فضلا عن توفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج، إضافة إلى تجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

وذكر البيان: "إضافة إلى تنظيم إدارة مرور نويبع خط سير أتوبيسات الحجاج حال خروجها من الميناء، فيما استعدت إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير سيارتي إسعاف مجهزة داخل الميناء، وعدد من الأطباء موجودين بصفة مستمرة خلال رحلات العودة".