قال مصدر أمني، إن فريق البحث المكلف بضبط المتهمين بقتل طالب الرحاب "بسام أسامة" (23 سنة)، ودفن جثته في شقة بالرحاب تمكن من خلال تتبع هاتف خطبيته المتهمة بتحديد مكان اختبائها ووالدتها في محافظة البحر الأحمر.

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وعلى الفور، انتقل فريق البحث وبالتنسيق مع ضباط البحر الأحمر تمكنوا من ضبط المتهمتين "حبيبة أشرف حامد" (20 سنة) ووالدتها "نجلاء محمد شحاتة" (40 سنة ـ ربة منزل).

وأضاف المصدر، أنه سوف يتم عرض المتهمتين على النيابة العامة اليوم.