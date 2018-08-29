شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين في البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركزي إيتاي البارود وأبوحمص، شملت عددا من مستودعات الغاز والمخابز البلدية والسياحية ومحلات بيع الأسمدة الزراعية، وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مستودع غاز باع 980 أسطوانة غاز تجارية في السوق السوداء، وأكثر من طن دقيق بلدي مدعم، و25 شيكارة أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

وقال المهندس أحمد ضيف الله، مدير عام التجارة الداخلية، القائم بعمل مدير مديرية التموين، إن إدارة التجارة الداخلية نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركزى إيتاي البارود وأبوحمص، برئاسة سمير البلكيمي، رئيس الرقابة التجارية، ومشاركة مفتاح عبداللطيف، كبير مفتشين، والمفتشان سعيد طه ورضا النوام، تمكنت خلالها من ضبط أحد مستودعات الغاز، تصرف صاحبه في 980 أسطوانة غاز تجارية في السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، كما تم ضبط سيارتين نصف نقل كل سيارة محملة بعدد 40 أسطوانة غاز منزلية بإجمالي كمية 80 أسطوانة، تم تجميعها بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء، وتم التحفظ علي الأسطوانات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبطت الحملة 13شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرام، بإجمالي 650 كيلو، تم تجميعها من أحد المخابز بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروعة، ومخبز سياحى قام صاحبه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله بالأسواق، لاستخدامه في تصنيع المخبوزات السياحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 750 كيلو دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط 25 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها، مجمعة من السوق السوداء بغرض إعادة البيع لتحقيق ربح غير مشروع، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.