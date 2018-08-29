"مدبولي": جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق بمدينة بدر

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة بدر، وتشمل مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والري، وذلك في إطار خطة جهاز المدينة لتوفير جميع المرافق والخدمات للسكان.

من ناحيته، أوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جارٍ تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم 5، وإعداد تصميمات ومستندات الطرح لمحطة رفع مياه الشرب رقم 4 والخط الناقل، وتنفيذ شبكات مياه بطول 104 كم، بينما تم تنفيذ شبكات مياه بطول 1290 كم.

وأشار إلى أنه تم إسناد تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 85 ألف م3/يوم للصرف الآدمي "مرحلة أولى"، مبينًا أنه جارٍ تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 110 كم، بينما تم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 1100 كم، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ شبكات ري بطول 159 كم، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ شبكات ري بطول 120 كم، موضحًًا أنه تم تطوير برك الأكسدة من 26 : 40 ألف م3/يوم، على أن يتم ضخ المياه المعالجة ثنائيًا الناتجة منها، إلى الغابات الشجرية بالمدينة، وتم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 25 ألف م3/يوم، لري المسطحات الخضراء بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ مشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق "فرمة"، ري" ومحطة رفع فرعية، بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس، بتكلفة 94.25 مليون جنيه، مبينة أنه بلغت نسبة التنفيذ 95%، ومشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق فرمة، ري" بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السادس، بتكلفة 179.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 73%، وهناك اهتمام بسرعة تنفيذ مرافق الاسكان الاجتماعى بوجه عام.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يجرى مشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق فرمة - ري" بمنطقة المطورين الصناعية، بتكلفة 49.39 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 62.4 %، ومشروع تدعيم شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية (المرحلة الثالثة)، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 20.9 %، ومشروع الصرف الصحى لمنطقة 1600 فدان، بتكلفة 34.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 14.7%، إلى جانب مشروع محطة صرف صحي (4 أ) وخط الطرد بالمنطقة الصناعية، بتكلفة 48 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 34.1 %.

وأشار إلى أنه جار إتمام مشروع محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد للحيين الخامس والسادس، بتكلفة نحو 74.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 76.5%، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطتي رفع الصرف الصحي (1-4)، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75%، ومشروع رافع المياه رقم 5 بطاقة 497.6 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو 130 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 47.9 %؟

وأكد أنه جار تنفيذ مشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق -فرمة، ري" الحي السابع، بتكلفة 78 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 19.2 %، ومشروع خط التغذية بالمياه لمنطقة 1600 فدان، بتكلفة نحو 22 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، ومشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق -فرمة، ري" بمركز المدينة، بتكلفة 23.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30.9%، ومشروع تدعيم تغذية الحي المتميز بمياه الشرب، بتكلفة نحو 62 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 11.5 %، إلى جانب مشروع مرافق "مياه، صرف صحي، ري، طرق - فرمة"، منطقة الـ350 فدانًا المخصصة لقطع الأراضي المميزة شمال الحيين الخامس والسادس، بتكلفة نحو 66 مليون جنيه، مبينًا أنه تم الانتهاء من مشروع مرافق "مياه، صرف صحي، طرق فرمة"، منطقة بيت الوطن، بتكلفة 62.4 مليون جنيه.