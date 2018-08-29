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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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اليوم.. السيسي يستقبل البابا وأعضاء الملتقى العالمي للشباب القبطي

اليوم.. السيسي يستقبل البابا وأعضاء الملتقى العالمي للشباب القبطي

ذهب لصرف راتبه فوجد نصف مليون دولار في حسابه وهذا ما فعله

ذهب لصرف راتبه فوجد نصف مليون دولار في حسابه وهذا ما فعله

"الإسكان": 1.6 مليار جنيه لصيانة الطرق الداخلية بـ6 أكتوبر

"الإسكان": 1.6 مليار جنيه لصيانة الطرق الداخلية بـ6 أكتوبر

"مدبولي": جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق بمدينة بدر

"مدبولي": جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق بمدينة بدر

ضبط 1429 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية في البحيرة

ضبط 1429 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية في البحيرة

احذر.. اللحوم المشوية على الفحم فيها "سم قاتل"

احذر.. اللحوم المشوية على الفحم فيها "سم قاتل"

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العيد خلص والخصومات مستمرة: خطة لتنشيط «الحال الواقف»

العيد خلص والخصومات مستمرة: خطة لتنشيط «الحال الواقف»

«عجلة عوض» هى إيده ورجله: عِشرة عمرها 60 سنة

«عجلة عوض» هى إيده ورجله: عِشرة عمرها 60 سنة

أولمبياد طوكيو تفتح الباب للمتطوعين والمصريون: «جايين لك»

أولمبياد طوكيو تفتح الباب للمتطوعين والمصريون: «جايين لك»

«آية وإيمان وأسماء ومى».. يوحدن مصر والسودان وإثيوبيا بـ«النيل والفن من المنبع إلى المصب»

«آية وإيمان وأسماء ومى».. يوحدن مصر والسودان وإثيوبيا بـ«النيل والفن من المنبع إلى المصب»

لزائرى الحسين صورتان.. واحدة مع المقام والتانية مع «أم محمد»

لزائرى الحسين صورتان.. واحدة مع المقام والتانية مع «أم محمد»

«شروق».. قدمت بحثاً لعلاج السرطان بخلايا المناعة ولم تطبقه عملياً لنقص الإمكانيات

«شروق».. قدمت بحثاً لعلاج السرطان بخلايا المناعة ولم تطبقه عملياً لنقص الإمكانيات

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