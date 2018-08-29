أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، سياسة الكيان الصيهوني بمعاقبة أهالي الشهداء الفلسطنين بهدم منازلهم، والمستمرة منذ مطلع أكتوبر 2015.

وأكد المرصد، في بيان له، أن هذا "انتهاج لسياسة عنصرية بحق ذوي الشهداء الفلسطينيين عبر هدم منازلهم، لأن البيت هو رمز الأمان والراحة والسكينة لأي أسرة".

وذكر المرصد: "الكيان الصهيوني يعاقب أسر الشهداء بتحميلهم فعل الشهيد، مع أن الشهيد لم يستشر أحدًا قبل أن يقوم بصنيعه، معتقدًا بذلك أنه يستطيع أن يردع أبناء الشعب الفلسطيني، لكن في الحقيقة لن تفلح هذه السياسات بل ستؤدي إلى تكاتف أبناء الشعب الفلسطيني، وستخلق مزيدًا من الحقد والانتقام من الكيان الصهيوني".

ورصدت وحدة الرصد باللغة العبرية، قيام قوات الاحتلال بالتعاون مع أفراد حرس الحدود وقوات الإدارة المدنية، فجر يوم الثلاثاء، بهدم منزل الفلسطيني محمد طارق إبراهيم، من قرية كوبر شمال مدينة رام الله، منفذ عملية الطعن في مستوطنة "آدم"، في 26 يوليو 2018، التي قُتل فيها إسرائيلي، وخلال عملية الهدم اندلعت فوضى عنيفة من جانب عشرات الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الأنبوبية صوب قوات الاحتلال، فضلًا عن إشعال الإطارات، الأمر الذي استدعى قوات الاحتلال لتفريق المتظاهرين.