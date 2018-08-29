حددت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، جلسة 4 سبتمبر المقبل، للفصل في 8 طعون لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة 8 ضباط ملتحين للمعاش.