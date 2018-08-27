رئيس مجلس الدولة: لم أحصل سوى على 4 أيام إجازة طيلة العام الماضي

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إنه لم يحصل سوى على 4 فقط إجازة طيلة العام الماضي منذ تولي منصبه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه أنشأ قسما لشكاوى المواطنين ينظرها بنفسه.

وعن حياته الشخصية قال: "أنا رجل محب جدا للقراءة في كل أنواع العلم وأحب القراءة في التاريخ بصفة خاصة، وخصوصا التاريخ الفرعوني، وأقرأ الشعر وأسمع الأغاني للمطربين الكبار كأم كلثوم إنني أحب الزراعة واعتني بالزهور في منزلي بنفسي، وأحب محمد صلاح جدا وأتابع لمساته".