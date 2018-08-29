تستعد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، لتنظيم ندوة خاصة بمناسبة "اليوبيل الفضي" بعنوان "25 سنة مهرجان"، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 سبتمبر المقبل، لطرح كل الأسئلة والإجابات، التي من شأنها الوقوف على دور المهرجان وأهميته وأفقه المستقبلي، من خلال محاور أربعة كالتالي:

الإثنين: 2018/9/3

5:00-7:00 مساء، "مفاهيم التجريب والمعاصرة وانفتاح الأفق المسرحي".

7:00-9:30 مساء، "دور المهرجان في النهوض بالحركة المسرحية في مصر".

الثلاثاء: 2018/9/4

5:00-7:00 مساء، "دور المهرجان في انفتاح الأفق المسرحي على المستوى الدولي".

7:00-9:30 مساء، "دور الترجمات ومطبوعات المهرجان في المجال المسرحي".