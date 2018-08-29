تفقد المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة والعمرات في ورشة شبرا الخيمة بالخط الثاني.

مر الفضالي وصبرة على ورشتي العمرة الجسيمة والخفيفة للقطارات؛ للاطمئنان على تنفيذ جميع برامج الصيانة الخاصة بالقطارات، وفقا لكتالوجات المصنع داخل الورش، والتأكد من عمل جميع الاختبارات اللازمة.

وخلال الجولة، تفقد الفضالي تنفيذ العمرة الجسيمة للقطار الخامس من قطارات الخط الثالث داخل ورشة العمرة الجسيمة، ونسبة إنجاز الأعمال، ومتابعة موقف تطوير أنظمة القيادة والتحكم وتسجيل وتحليل البيانات بقطارات الخط الثاني، مؤكدين ضرورة الالتزام بجميع اشتراطات السلامة حفاظًا على تشغيل القطارات وسلامة الركاب.

واجتمع الفضالي وصبرة، بالمهندس أشرف عبدالسلام مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثاني، والسادة المهندسين المسؤولين عن صيانة القطارات في ورشة شبرا الخيمة؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات الإنجاز، والتعرف على أهم المعوقات داخل الورشة؛ لمناقشة وتحليل الأعطال والإجراءات التي اتخذت للحد منها، وتأكيد ضرورة توزيع فرق الصيانة والطوارئ بطول الخط؛ لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها سريعا لعدم حدوث زحام على أرصفة المحطات لضمان تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وشدد الفضالي على ضرورة المتابعة الدورية لحركة القطارات، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على حركة التشغيل؛ ليصبح المترو قادرا على القيام برحلاته بشكل آمن.

واستمع الفضالي، خلال الاجتماع، إلى أراء ومشكلات العاملين داخل الورشة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على انتظام حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة.