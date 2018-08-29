أعلنت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، اليوم، تجهيز 138 وحدة صحية للمشاركة في مسح فيروس (C)، في أول أكتوبر المقبل، لمدة 50 يوما.

وأضافت وكيل الوزارة، خلال اجتماع عقدته مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، أمس، أن الوزارة قيمت 3 مستشفيات مركزية لإنشاء وحدات فيروسات بها، وهي طامية، وسنورس، وإطسا، موضحة: بالفعل جرى تجهيز وحدات الفيروسات بسنورس وطامية وجار تجهيز إطسا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالتواب، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن الوحدات المختارة يجري الفحص بها فقط عن طريق شريط اختبار، إضافة إلى نقطة دم لتحليل السكر، وأيضا قياس الضغط، للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس، مشيرا إلى أنه من تثبت ايجابيته للفيروس يحلو لوحدة الفيروسات بالمستشفى العام أو مستشفى أبشواي حسب المنطقة الجغرافية لصرف العلاج.

وأضاف أنه يشارك في هذا المسح الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وتوفير طبيب، وصيدلي، وجهاز حاسب آلي به قاعدة بيانات حديثة لمعرفة واستبعاد من فحص من قبل، موضحا أن الفحص يجري خلال 50 يوما، متابعا: الفيوم تعتبر ضمن 9 محافظات في المرحلة الأولى، والمواعيد ستكون على فترتين حتى السادسة مساء بالوحدات المختارة.