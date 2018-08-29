أكد خبراء وسياسيون ومثقفون، أن الشائعات انتشرت بشكل كبير في المجتمع المصري، وأنه لابد من إعمال النقد العقلي لمواجهتها.

وقال اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، خلال مشاركته في ندوة "الإعلام العربي ومواجهة الشائعات"، التي نظمها قطاع الإنتاج الثقافي، أمس، بمكتبة القاهرة الكبرى، إنه يمكن القضاء على الشائعات عن طريق القدرة على إعمال العقل النقدي ليؤدي إلى إدراك الصدق، وسرعة رد الفعل تجاه الشائعة، لافتا إلى أهمية القوة الناعمة كالإعلام في مواجهة تلك الشائعات من خلال المشاركة الفعالة لتقوية الانتماء، وعدم السماح للمتاجرة بالوطن.

وحول تعريف الشائعة، طرح الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، مجموعة من التساؤلات، أولها لماذا تظهر وماهي البيئة التي توجد بها وكيفية مواجهتها، وأجاب بأن الشائعة سلوك اجتماعي يوجد في جميع المجتمعات، وكلما كان المجتمع متحضر ولديه شفافية قلت الشائعة، وكلما كان المجتمع يتعمد حجب المعلومات يوجد المجال لتفشي الشائعة، مشيرا إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن هناك 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر ما يدل على أننا مستهدفين من الداخل والخارج.

من جانبه، قال ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إن الشائعة ظاهرة تفشت في المجتمع وأصبحت معوقا رئيسيا أمام التنمية والبناء، وأنه سيتم مناقشة أبعاد هذه القضية وانتشار الأخبار المغلوطة من خلال البعد الاجتماعي والمهني.

في الوقت نفسه، تم تنظيم معرض كاريكاتير بعنوان "مواجهة الفتن والشائعات" ضم 35 عملا فنيا، شارك به 21 فنانا من مختلف المحافظات، عبروا عن موضوع الندوة وهو فن من الفنون التي يسهل على المتلقى التفاعل معها، وقام بافتتاح المعرض الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وكرمت المكتبة الفنانين المشاركين بالمعرض.