قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن "التوك توك" حقيقة على الأرض موجودة منذ سنوات، وهناك قانون منذ 2008، جرى تعديله في 2014، وكان من الواجب تقنين عمله، وهو نقوم به الآن.

وأوضح قاسم، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قواعد ترخيص "التوك توك" موجودة، والقيمة الإجمالية للترخيص 361 جنيها، وكل أموره مقننة وينقصنا فقط التنفيذ، لافتا إلى أن مصر بها 4741 قرية تضم 30888 نجعًا، لا تصلح جميعا أن تسير بها سيارات، ولذلك يُستخدم "التوك توك" لمثل هذه المناطق النائية البعيدة والغير ممهدة.

وتابع قاسم أنه في حالة تقنين وضع "التوك توك"، ستتوفر لدينا بيانات عن صاحبه وسائقه، مشيرا إلى أنه جار تقنين مسار "التوك توك" وتحديد الألوان في بعض المحافظات، وسيتم تحديد تعريفة له بناء على خط سيره، مثله مثل الميكروباص.

وأشار قاسم إلى أن مركبات "التوك توك" ستكون لها مواقف محددة، لأنه سيكون له خط سير محدد "بداية ونهاية".