أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، بالكيلوا 2، بالطريق الإقليمى الضبعة القاهرة.

تلقى اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالضبعة وسقوط مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي كل من: "ناهد عبد الرؤوف السيد 63 عاما، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم والرأس واشتباه "pc" كدمة شديده بالظهر، ومنى أحمد أبراهيم 36 عاما، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم والرأس واشتباه "pc"، وإسراء عادل الرفاعي 16عاما، مصابة بكدمات بالجسم والرأس وجرح بجانب العين اليمنى واشتباه "pc"، ورتاج رياض لطفي 11 عاما، مصابة بكدمات بالجسم والرأس إشتباه "pc" وعبدالرحمن رياض لطفي، 8 سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم والرأس واشتباه "pc" ورياض لطفي محمد 41 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم والرأس والصدر، واشتباه "pc"، ونوال علاء الدين مصطفى 24عاما، مصابه، باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم والرأس وجرح خلف الأذن اليمنى واشتباه "pc"، ويسرا جمال ناصر 24عاما، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم والرأس واشتباه "pc"، وجاري تقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم واستكمال خضوعهم لفحوصات طبية ومتابعة حالتهم بشكل مستمر.