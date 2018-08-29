قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد الذي شكلته الكنيسة من أعضاء الملتقى العالمي الأول للشباب القبطي، المقام حاليا في مصر، والذين رافقوا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، تكون من 10 شباب، 5 شباب و5 فتيات يمثلون قارات العالم الخمس، بحيث يمثل كل شاب وفتاة قارة من قارات العالم.

وأضاف حليم، في بيان له، أن الشباب عبروا عن سعادتهم بزيارة وطنهم مصر وبلقاء الرئيس، مشيرين إلى أن ما رأوه على أرض الواقع يختلف عما تروجه وسائل الإعلام في الخارج، ولا سيما على الصعيد الأمني الذي يتسم بالاستقرار، والصعيد التنموي بعدما زاروا قناة السويس الجديدة، وأعرب الشباب أيضًا عن تقديرهم الرئيس السيسي الذي تولى قيادة مصر في فترة عصيبة وأنقذها من الإرهاب والتطرف، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لوطنهم في البلاد التي يعيشون فيها.

وكان الرئيس السيسي استقبل البابا والوفد الشبابي، وأعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاءهم، مشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى بما تضمنه البرنامج الذي أعد لهم والذي يتضمن زيارات للأماكن الأثرية والمشروعات التنموية، ما يسهم في ربط الأجيال الجديدة من المصريين المهاجرين بوطنهم مصر، كما أنه يساعد على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الوطن بما يجعلهم على الإلمام بتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أولًا بأول.

كما أعرب الرئيس عن تقديره للكنيسة المصرية ولقداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية وطنية كان لها دور بارز خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصر لا تنظر لأبنائها إلا وفقًا المنظور الوطني الذي يعلي قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة في الوطن.

كما أجرى الرئيس حوارًا مفتوحًا مع الشباب استمع خلاله إلى استفساراتهم بشأن الأوضاع الحالية في مصر من مختلف جوانبها، وأكد لهم أن مصر تشهد حاليًا حالة تنموية شاملة تهدف إلى تغيير الواقع للانطلاق نحو مستقبل أفضل، وشدد سيادته على أن الفترة الحالية تشهد إعادة صياغة للشخصية المصرية خاصة في مجالي التعليم والخدمات الصحية.

كما أشار الرئيس، إلى أن الشباب يحظون باهتمام خاص من قبل الدولة حيث تم توفير منصات للتواصل ممثلة في مؤتمرات الشباب سواء المحلية أو العالمية.

ويعد ملتقى الشباب العالمي الذي تنظمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة أسبوع تحت عنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم "يمثلون 30 دولة"، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.